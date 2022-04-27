«Конкурентная среда сужается, и кто-то имеет свои выгоды. Но это нечестно и безнравственно». Уполномоченный по правам человека в РФ Москалькова об отстранениях россиян

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала безнравственными решения международных федераций об отстранении российских спортсменов.

«Не забыли и о наших спортсменах, которые уже и так несколько лет находятся в сложных условиях из-за спровоцированного западом допингового скандала. Наших спортсменов уже полностью лишили права участвовать в различных международных соревнованиях.

Конечно, конкурентная среда сужается, и в этой конкурентной среде кто-то имеет свои выгоды. Но это нечестно и безнравственно», – заявила Москалькова.