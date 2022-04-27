Рылов об ответе FINA по дисквалификации: «Там было 9 страниц, все красиво написано. Когда я сказал, что существует свобода слова, мне сказали, что я должен себя ограничивать»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов рассказал об ответе Международной федерации плавания (FINA) по делу о дисквалификации.

Ранее FINA отстранила россиянина на девять месяцев после его участия в митинге-концерте, который проходил в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!»

– Я надеялся на лучшее, но похоже какие доводы ни приводи… Мне не привели никаких фактов, в чем я провинился.

Там было девять страниц, все красиво написано. В итоге мне предъявили, что я порчу репутацию плавания, что пловцы у нас все молодцы и никто никуда не лезет.

Когда я сказал, что существует свобода слова, мне сказали, что я должен себя ограничивать.

– И пришлось ограничивать? В соцсетях, например?

– Я понимал: что ни говори, все будет восприниматься как скрытая агрессия. Мне пытались объяснить, что я неправильно выбираю сторону, что за это поплачусь, пишут всякие гадости под постами, а потом ищут объяснений в личке.

– Не хотелось вообще туда не ходить?

– Заканчивать вести свою страницу, потому что кто-то хочет меня оскорбить – я смысла в этом тоже не вижу, – ответил Рылов.

Рылова отстранили за концерт в «Лужниках», а он все равно плывет. Надел форму Speedo, которая разорвала с ним контракт, и крупно проиграл