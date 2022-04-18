Песков о встрече Путина с олимпийцами: «До сих пор ее не было, но это не значит, что президент об этом забыл. Он обязательно проведет встречу»

Дата встречи президента России Владимира Путина с олимпийцами и паралимпийцами, выступавшими на зимних Играх, будет объявлена позже.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Давайте не будем забегать вперед, мы своевременно поставим в известность и проинформируем. До сих пор этой встречи не было, но это не значит, что президент об этом забыл. Он обязательно проведет эту встречу», – сказал Песков.

Олимпиада-2022 проходила в Пекине. Сборная России заняла девятое место в медальном зачете, завоевав 32 награды.

На Паралимпийских играх в Пекине российские спортсмены не выступали. В качестве альтернативы для них были организованы соревнования «Мы вместе.Спорт» в Ханты-Мансийске.

Ранее сообщалось, что встреча олимпийцев с президентом может пройти 26 апреля.

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