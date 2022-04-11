Кристина Резцова: «Можно отбор перераспределить на несколько этапов, а «Ижевскую винтовку» оставить как символ биатлона»

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Российская биатлонистка Кристина Резцова высказалась об отсутствии «Ижевской винтовки» в предварительном плане соревнований на сезон. 

«Ижевская винтовка» существует как символ российского биатлона. Просто ее никто не любит, потому что это основной отбор на международные старты.

Я считаю, что можно этот же отбор перераспределить на несколько этапов, а «Ижевскую винтовку» оставить именно как символ биатлона.

Потому что «Ижевская винтовка» – это «Ижевская винтовка», там творится история», – сказала Резцова. 

Иван Черезов: «Говорить, что «Ижевскую винтовку» отменили окончательно, пока рано. Понятно, к чему все движется, но это еще не окончательное решение»

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