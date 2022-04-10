Кристина Резцова: «Олимпийская медаль – это награда за все труды, это больше, чем просто медаль. Это итог всего твоего пути в спорте»

Двукратный призер Олимпиады-2022 биатлонистка провела в Ханты-Мансийске мастер-класс для югорских спортсменов.

Также спортсменка пообщалась с болельщиками в конференц-зале Центра зимних видов спорта.

«В биатлон я пришла ребенком, как и вы, в 14 лет. До этого занималась лыжными гонками в спортивной школе, каких-то суперуспехов у меня тогда еще не было. В итоге прошла весь путь, который вам, надеюсь, еще предстоит пройти.

Путь этот не очень легкий на самом деле. Хочу сказать вам, что, какие бы ни были сейчас у вас результаты, каждый должен стремиться к своей мечте. У вас должна быть цель, несмотря ни на что, двигайтесь к ней. Как и я в свое время шла и сейчас продолжаю двигаться, потому что, уверена, мне еще есть куда расти.

Олимпийская медаль – это такая награда за все твои труды, это больше, чем просто медаль. Это такой выдох, итог всего твоего пути в спорте. Поэтому даже невозможно передать все, что я чувствую после такого результата», – сказала Резцова.