Шипулин о самоподготовке Резцовой и Нигматуллиной: «Я бы не сказал, что у личных тренеров заслуга больше. Все поработали так, чтобы мы увидели медали»

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин оценил работу тренеров сборной России в сезоне-2021/22.

– Как оцените работу тренерского штаба в прошедшем сезоне?

– Лично я думал до начала сезона, что все будет куда хуже. Но предолимпийские этапы и, особенно, , показали, что наша команда в неплохом состоянии. И четыре медали в Пекине – это очень хорошо. Да, хотелось бы еще хотя бы одну золотую, но получилось как получилось. Все равно мы радовались, что приехали домой не с пустыми руками. Это напрямую показывает работу СБР и тренерского штаба.

– Но наши девушки, в основном, готовились самостоятельно. В частности, Резцова и Нигматуллина...

– Я бы все же считал в совокупности. Сколько бы ни работал спортсмен самостоятельно, сколько бы ни работал личный тренер, все равно в конечном итоге все попадают в сборную на этапах Кубка мира и там уже идет шлифовка: пристреливают на рубеже, работают с оружием и лыжным ходом.

Я бы не сказал, что в данном случае заслуга у кого-то больше – у личных тренеров или у старших тренеров сборной. Все поработали так, чтобы мы увидели медали. Причем у девушек серебряная медаль была на вес золота, вряд ли кто-то будет с этим спорить.

Думаю, все очень неплохо отработали в сезоне. Жаль, что не дали соревноваться дальше: уверен, что в концовке сезона мужики и девушки показали хорошие результаты.

– Считаете, Шашилова стоит оставить?

– Здесь выбирать СБР, у них есть свой совет. Думаю, они больше меня знают и видели работу по сезону. Я сейчас как обычный зритель, информация до меня особо не доходит, какие там были ситуации, какие конфликты, какой тренировочный процесс. Поэтому пусть решает , – сказал Шипулин.