Норицын о возможной работе в сборной России: «Пока предметно не разговаривали. Контракт с Болгарией заканчивается»

Виталий Норицын, тренер сборной Болгарии и российской биатлонистки Кристины Резцовой, ответил на вопросы Дмитрия Губерниева и Дмитрия Занина о том, может ли он возглавить женскую команду России.
– У меня есть информация, что вас рассматривают в качестве наставника женской сборной России по биатлону.
– Пока предметно не разговаривали.
– А контракт у вас с Болгарией до какого числа?
– До конца апреля.
– А потом фриланс?
– Потом да.
– Если предложат, согласитесь работать даже с учетом непростой международной обстановки?
– В принципе, у меня контракт заканчивается. Здесь основное, что надо рассматривать, что с любой другой командой практически невозможно на данный момент продолжать работу. Сложности с открытием визы. Это даже первая сложность, которая будет основополагающей.
– Были какие-то вопросы на соревнованиях в Болгарии к вам, Касперовичу и Ланцову о том, что вы из России?
– Нет, мы даже делали запрос в IBU, когда появилась информация с Эстонией, с Финляндией [что не пустят русских]. Нам официальный ответ пришел, что мы можем ехать в составе делегации сборной Болгарии и продолжать свою работу, – сказал Норицын в подкасте «Голос биатлона».