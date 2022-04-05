Дмитрий Губерниев: «Репутацию Шашилова спасли спортсменки, которые у него не тренировались. Старшим в сборной должен быть другой наставник»

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что не место на посту старшего тренера женской сборной России по биатлону.

«Шашилов – крепкий специалист, вопросов нет. Но в нынешнем сезоне ставить оценку «удовлетворительно» и мужскому, и женскому тренерскому штабу, значит обидеть мужской штаб.

Я искренне буду желать удачи Михаилу Шашилову в работе на базе Свердловской области, у которой были тяжелейшие истории. Их уладил я в прямом эфире «Матч ТВ». После моего обращения губернатор Свердловской области Куйвашев направил туда специальную комиссию, таким образом база была спасена. То есть я тоже что-то сделал для процветания свердловского биатлона.

Не будем забывать, что возглавляет местную федерацию, но конкретными делами по поводу шашиловской базы занимался я. Поэтому я как человек, несущий ответственность за свердловский биатлон, искренне считаю, что Михаил Шашилов, который сконцентрируется после этого сезона в работе в Свердловской области, подготовит еще немало спортсменок для сборной России, но тренировать будет другой специалист.

Либо можно создать Шашилову группу, но решения должен принимать другой человек. Над Шашиловым должен быть еще кто-то. Условно новый старший тренер сборной. Я не против, что бы Шашилов оставался с Казакевич, с Шевченко. Не факт, конечно, что с Мироновой.

Мы скажем: «Михаил Шашилов, спасибо за работу, но старшим тренером должен быть другой наставник». Это видят все, а тот, кто не видит, заблуждается или вредит российскому спорту», – сказал Губерниев.

«Я хочу сказать, что Михаил Шашилов должен Ильшата Нигматуллина, , а также мужа Кристины Резцовой Ивана и ее тренера Леонида Мякишева поставить на пьедестал почета, вручить им лавровые венки и переслать деньги на их карточки. По большому счету в нынешнем сезоне репутацию Шашилова спасли спортсменки, которые у него не тренировались.

Безусловно, прогресс Казакевич в конце сезона очевиден. Но она провела одну хорошую гонку на Олимпиаде, точно также как , которая при Михаиле Викторовиче регрессирует.

Еще раз повторю, что я благодарен Союзу биатлонистов России за то, что Кристину Резцову не взяли на централизованную подготовку. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Это все вопреки», – добавил комментатор.