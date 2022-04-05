Александр Тихонов: «Все одаренные девочки находятся у Тутберидзе. Придет пара-тройка таких талантов к другому тренеру, тогда она будет второй»

Теги Тамара Москвина Елена Чайковская Александр Тихонов сборная России Алексей Мишин женское катание Этери Тутберидзе Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о заслуженном тренере России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Фигурное катание в России всегда развивается и идет вперед. У нас отличная школа еще с советских времен – Тамара Москвина, Алексей Мишин, Елена Чайковская. Продолжателем и преемником советской школы является Тутберидзе с ее сильнейшей дисциплиной.

У меня есть свое понимание ее работы – все одаренные девочки находятся у нее. Но талантами не становятся, ими рождаются. Тренируются же тысячами – сейчас пара-тройка таких талантов придет к другому тренеру, тогда Тутберидзе будет второй», – сказал Тихонов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные