Александр Тихонов: «Все одаренные девочки находятся у Тутберидзе. Придет пара-тройка таких талантов к другому тренеру, тогда она будет второй»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону высказался о заслуженном тренере России по фигурному катанию .

«Фигурное катание в России всегда развивается и идет вперед. У нас отличная школа еще с советских времен – , , . Продолжателем и преемником советской школы является Тутберидзе с ее сильнейшей дисциплиной.

У меня есть свое понимание ее работы – все одаренные девочки находятся у нее. Но талантами не становятся, ими рождаются. Тренируются же тысячами – сейчас пара-тройка таких талантов придет к другому тренеру, тогда Тутберидзе будет второй», – сказал Тихонов.