Замминистра спорта РФ Морозов: «Внешние проблемы будем использовать в нашу пользу. Хотим провести на качественно ином уровне внутренние соревнования»

Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов сообщил о планах проводить внутренние соревнования с участием иностранных спортсменов.

«У нас внутренняя установка, что внешние проблемы мы будем использовать в нашу пользу. Хотим провести на качественно ином уровне различные внутренние соревнования.

Есть ряд нормативных актов, которые мы изменили, в том числе о финансировании внутренних соревнований. Есть договоренности со СМИ, зарубежными спортсменами. И это не только белорусские спортсмены, но и из многих других стран, которые тоже очень хотят к нам приехать.

Мы этот момент можем использовать для себя и подготовить резерв», – сказал Морозов.