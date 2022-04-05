Тансыккужина об исключении из мирового рейтинга: «Это такой мелкий жест отвращения. Насколько я знаю, действия совершены, а решения федерации-то нет»

Семикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина высказалась о своем исключении из мирового рейтинга.

1 апреля Всемирная федерация шашек обновила рейтинг спортсменок, в котором Тансыккужина ранее занимала второе место. Однако в новой версии имя россиянки отсутствует.

«Я думаю, что восстановить мой рейтинг могут, это несложно. Это, знаете, такой шаг... Когда человек хочет как-то отыграться. Помните же ситуацию с флагом? Так федерацию возглавил человек, который этот флаг снимал (Яцек Павлицкий – Sports.ru).

Это такой мелкий жест отвращения. Эта ситуация с рейтингом никак не регламентируется! Более того, насколько я знаю, действия совершены, а решения федерации-то нет. Сама процедура восстановления несложная, потому что данные есть, просто списки убраны», – сказала Тансыккужина.

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