Михаил Куклин: «Кстати, я знаю еще одну спортсменку, на которую Шашилов писал докладные. Это ######, товарищи»

Михаил Куклин, муж и тренер российской биатлонистки Ларисы Куклиной, высказался о наставнике женской сборной Михаиле Шашилове.

Ранее появилась информация, что Шашилов составлял докладные записки в связи с отсутствием Ульяны Нигматуллиной на централизованной подготовке в команде.

«Кстати, я знаю еще одну спортсменку, на которую он писал докладные. Это ######, товарищи», – написал Куклин в телеграм-канале.

Тренер Нигматуллиной: «От Шашилова шли докладные, почему Ульяны нет на централизованной подготовке, а от нас объяснительные»