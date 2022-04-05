Михаил Куклин: «Кстати, я знаю еще одну спортсменку, на которую Шашилов писал докладные. Это ######, товарищи»

Теги Лариса Куклина Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Михаил Куклин Михаил Шашилов брань контент Биатлон

Михаил Куклин, муж и тренер российской биатлонистки Ларисы Куклиной, высказался о наставнике женской сборной Михаиле Шашилове. 

Ранее появилась информация, что Шашилов составлял докладные записки в связи с отсутствием Ульяны Нигматуллиной на централизованной подготовке в команде.

«Кстати, я знаю еще одну спортсменку, на которую он писал докладные. Это ######, товарищи», – написал Куклин в телеграм-канале.

Тренер Нигматуллиной: «От Шашилова шли докладные, почему Ульяны нет на централизованной подготовке, а от нас объяснительные»

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