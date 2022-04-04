Эдуард Латыпов: «Самое яркое событие в личной жизни – конечно же, рождение ребенка. В спортивной жизни – Олимпиада»

Российский биатлонист, трехкратный призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов ответил на вопросы о себе.
– Как вы относитесь к личному пиару в соцсетях?
– Если со стороны себя, то я особо не пиарюсь, а к тому, что пишет кто-то обо мне, отношусь спокойно.
– Назовите самое невероятное событие в своей обычной и спортивной жизни?
– Самое яркое событие в личной жизни – это, конечно же, рождение ребенка. В спортивной жизни – Олимпиада.
– Какую оценку по пятибалльной системе вы поставили бы своему упорству в достижении цели?
– 4,5, потому что до максимума всегда немного не дотягиваю, ха-ха.
– Что помогает вам в жизни, а что, наоборот, мешает?
– Да мне вообще ничего не мешает, все прекрасно! Я радуюсь жизни, стараюсь не отчаиваться никогда. В грустных моментах чуть-чуть погрущу, в радостных – радуюсь. Все хорошо, все спокойно!
– Часто ли вас посещало желание все бросить и начать жизнь с чистого листа?
– Нет, такого вообще никогда не случалось!
– О чем чаще всего думаете, проходя трассу?
– Думаю о том, как реализовать план на гонку, который я составил, – сказал Латыпов.