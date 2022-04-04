Эдуард Латыпов: «Самое яркое событие в личной жизни – конечно же, рождение ребенка. В спортивной жизни – Олимпиада»

Российский биатлонист, трехкратный призер Олимпийских игр ответил на вопросы о себе.

– Как вы относитесь к личному пиару в соцсетях?

– Если со стороны себя, то я особо не пиарюсь, а к тому, что пишет кто-то обо мне, отношусь спокойно.

– Назовите самое невероятное событие в своей обычной и спортивной жизни?

– Самое яркое событие в личной жизни – это, конечно же, рождение ребенка. В спортивной жизни – Олимпиада.

– Какую оценку по пятибалльной системе вы поставили бы своему упорству в достижении цели?

– 4,5, потому что до максимума всегда немного не дотягиваю, ха-ха.

– Что помогает вам в жизни, а что, наоборот, мешает?

– Да мне вообще ничего не мешает, все прекрасно! Я радуюсь жизни, стараюсь не отчаиваться никогда. В грустных моментах чуть-чуть погрущу, в радостных – радуюсь. Все хорошо, все спокойно!

– Часто ли вас посещало желание все бросить и начать жизнь с чистого листа?

– Нет, такого вообще никогда не случалось!

– О чем чаще всего думаете, проходя трассу?

– Думаю о том, как реализовать план на гонку, который я составил, – сказал Латыпов.