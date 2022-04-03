Латыпов, Бабиков и Халили проведут совместный сбор с юниорами в Ханты-Мансийске, после чего поучаствуют в Югорском марафоне

Российские биатлонисты Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и Карим Халили 5 апреля начнут заключительный сбор сезона в Ханты-Мансийске вместе с юниорами.
Об этом сообщил старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.
«В Ханты поедут Латыпов, Бабиков, Халили, Александр Корнев, Евгений Емерхонов и Эдуард Имаев.
Даниил Серохвостов отправится домой, так как приболел. Насчёт выступления в Югорском лыжном марафоне, то там выступят мужики. По юниорам не могу сказать.
Мы будем разговаривать, заставлять уж точно никого не будем. Если только будет желание у людей.
Сборы со вторника, 5 апреля, и предварительно до 16-го. Возможны корректировки», – сказал Каминский.
Югорский лыжный марафон пройдет в Ханты-Мансийске 8-9 апреля.