Латыпов, Бабиков и Халили проведут совместный сбор с юниорами в Ханты-Мансийске, после чего поучаствуют в Югорском марафоне

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Российские биатлонисты Эдуард ЛатыповАнтон Бабиков и Карим Халили 5 апреля начнут заключительный сбор сезона в Ханты-Мансийске вместе с юниорами. 

Об этом сообщил старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский. 

«В Ханты поедут Латыпов, Бабиков, Халили, Александр Корнев, Евгений Емерхонов и Эдуард Имаев.

Даниил Серохвостов отправится домой, так как приболел. Насчёт выступления в Югорском лыжном марафоне, то там выступят мужики. По юниорам не могу сказать.

Мы будем разговаривать, заставлять уж точно никого не будем. Если только будет желание у людей.

Сборы со вторника, 5 апреля, и предварительно до 16-го. Возможны корректировки», – сказал Каминский.

Югорский лыжный марафон пройдет в Ханты-Мансийске 8-9 апреля. 

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