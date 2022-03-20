Логинов и Резцова стали лучшими российскими биатлонистами по итогам Кубка мира-2021/22

Биатлонист Александр Логинов стал лучшим из россиян в общем зачете Кубка мира сезона-2021/22.

Логинов набрал 413 баллов и занял 17-е место.

занял 26-е место (348), Карим Халили – 30-е (222), Даниил Серохвостов – 31-е (199), – 35-е (160), Александр Поварницын – 43-е (114), – 55-е (81), Василий Томшин – 63-е (56), Матвей Елисеев – 87-е (11).

Среди женщин лучшей из россиянок стала Кристина Резцова. Она заняла 20-е место с 366 очками.

– 25-я (285), – 34-я (197), Ирина Казакевич – 35-я (189), Валерия Васнецова – 40-я (153), Лариса Куклина – 88-я (18).

В последних трех этапах Кубка мира российские биатлонисты не принимали участия.