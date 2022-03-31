Олимпийский чемпион по стрельбе Жан-Пьер Ама может войти в тренерский штаб сборной Франции по биатлону. Ранее он работал с командой Китая

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Олимпийский чемпион 1996 года по стрельбе Жан-Пьер Ама может войти в тренерский штаб сборной Франции по биатлону.

Последние три сезона специалист тренировал сборную Китая, при этом в биатлоне он работает с 1997 года. Сейчас Ама ведет переговоры с директором сборной Франции Стефаном Бутье.

«Я открыт для любых предложений. И я постоянно стремлюсь к тому, чтобы спортсмены прогрессировали в стрельбе.

Три года в Китае длились долго. Там пришлось погрузиться в совершенно иную культуру», – рассказал Ама, который сейчас находится во Франции.

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