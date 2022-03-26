Кристиансен о вспышке коронавируса: «Есть впечатление, что во французской и немецкой командах половина сдали положительные тесты»

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен поделился мнением о причинах распространения коронавируса в нескольких командах.
После окончания кубкового сезона в сборной Норвегии было выявлено более 10 случаев заражения COVID-19 (в том числе у самого Кристиансена), в шведской команде – 3.
«Вполне возможно, что в «биатлонном пузыре» было много заражений, начиная с Контиолахти. Были зараженные без симптомов. В Отепя тестирование не проводилось, то же самое – в Холменколлене.
Все положительные тесты показывают, что трудный выбор, который мы делали в последние два года, того стоил. Как только мы перестали соблюдать антиковидные меры, все вышло из-под контроля. Есть впечатление, что во французской и немецкой командах половина сдали положительные тесты», – сказал Кристиансен.
«Вряд ли это связано только с вечеринкой. IBU заявил, что они будут проводить меньше тестов ближе к концу сезона, поэтому вирус, возможно, проник в «пузырь», – добавил спортивный директор сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан.
Отмечается, что в сборной Германии положительные тесты сдали Дениз Херманн и Франциска Пройс.