Кристиансен о вспышке коронавируса: «Есть впечатление, что во французской и немецкой командах половина сдали положительные тесты»

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Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен поделился мнением о причинах распространения коронавируса в нескольких командах.

После окончания кубкового сезона в сборной Норвегии было выявлено более 10 случаев заражения COVID-19 (в том числе у самого Кристиансена), в шведской команде – 3.

«Вполне возможно, что в «биатлонном пузыре» было много заражений, начиная с Контиолахти. Были зараженные без симптомов. В Отепя тестирование не проводилось, то же самое – в Холменколлене.

Все положительные тесты показывают, что трудный выбор, который мы делали в последние два года, того стоил. Как только мы перестали соблюдать антиковидные меры, все вышло из-под контроля. Есть впечатление, что во французской и немецкой командах половина сдали положительные тесты», – сказал Кристиансен.

«Вряд ли это связано только с вечеринкой. IBU заявил, что они будут проводить меньше тестов ближе к концу сезона, поэтому вирус, возможно, проник в «пузырь», – добавил спортивный директор сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан.

Отмечается, что в сборной Германии положительные тесты сдали Дениз Херманн и Франциска Пройс.

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