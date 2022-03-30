Татьяна Акимова: «Рассчитываю оставаться в биатлоне на следующий олимпийский цикл, если позволит здоровье»

Бронзовый призер чемпионата мира-2017 по биатлону Татьяна Акимова рассказала, что намерена продолжить спортивную карьеру до 2026 года.

«Сезон получился неудачным, помешала болезнь. Потом пришлось со стартами набирать форму, она потихоньку приходила, но сегодня все еще было тяжело. В следующем году буду уже более ровно тренироваться, надеюсь, без болезней все будет хорошо.

Если говорить о следующем олимпийском цикле, то рассчитываю оставаться в биатлоне, если позволит здоровье», – сказала Акимова.

«Надеюсь, в следующем году будем более ровно тренироваться, без болезней – и тогда все будет хорошо. Возможное неучастие россиян в международных турнирах? Конечно, не очень приятная новость, потому что все стремятся выступать на международной арене.

Но выступать в России тоже неплохо, потому что у нас все больше развивается спорт, и баз будет строиться больше. Это тоже плюс. Я еще рассчитываю, если даст здоровье, побегать следующий олимпийский цикл.

Не поехала на Олимпиаду? Был такой неприятный осадок, но я с этим смирилась. Смотрела, болела за наших. Была гордость, что мы в каждой гонке были в борьбе. Очень рада»,- цитирует Акимову «Чемпионат».