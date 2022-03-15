Открытый чемпионат России. Резцова, Алимбекова, Казакевич, Лещенко, Миронова и Куклина пробегут мегамасс-старт

16 марта на открытом чемпионате России по биатлону пройдет женский мегамасс-старт.

На соревнованиях выступают представители сборных России и Беларуси. Спортсмены из РФ будут бороться за награды чемпионата России. Все участники соревнований независимо от гражданства будут бороться за награды Кубка Союза биатлонистов России.

Чемпионат России / Кубок СБР

Уфа

Мегамасс-старт

Женщины

Начало – 11.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Предварительный старт-лист

1. Виктория Сливко (Россия)

3. Анастасия Егорова (Россия)

4. Динара Алимбекова (Беларусь)

5. Ирина Казакевич (Россия)

6. Лариса Куклина (Россия)

9. Кристина Резцова (Россия)

12. Ирина Лещенко (Беларусь)

13. Светлана Миронова (Россия)

14. Тамара Дербушева (Россия)

20. Валерия Васнецова (Россия)

37. Татьяна Акимова (Россия)

49. Юлия Ковалевская (Беларусь)

50. Аделина Сабитова (Беларусь)

51. Дарья Кудаева (Беларусь)

52. Ирина Кручинкина (Беларусь)

Расписание чемпионата России по биатлону в Уфе