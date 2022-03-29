Екатерина Юрлова: «Тяжело судить, в какой я форме. Для меня самой сейчас это загадка. По поводу дальнейшей карьеры определюсь после Тюмени»

Чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о предстоящем участии в чемпионате России по биатлону в Тюмени.

– Я старалась набрать форму после рождения второго ребенка. Тренируюсь в нормальном, плотном режиме около трех месяцев. До этого были перерывы, сбои, так как дочка совсем маленькая. У меня случались недосыпы, какие-то проблемы. Посмотрим завтра что из всего этого получится. Пока не очень здорово себя чувствую.

– Где тренируетесь и под чьим руководством?

– Занимаюсь в основном в Санкт-Петербурге под руководством своего отца Виктора Владимировича Юрлова. В этом плане ничего не поменялось.

– Прочитал в Вашем интервью, что в феврале Вы уже были в хорошей форме.

– Это скорее мое субъективное мнение после того, как удачно выступила в 34-километровом лыжном Токсовском марафоне. До этого совсем все было плохо, а тут всплеск произошел. Но по одной гонке, тем более лыжной, тяжело судить, в какой я форме. Для меня самой сейчас это загадка.

– Когда уходили в декретный отпуск, четко определились, что вернетесь в биатлон?

– Вообще ничего не загадывала. А потом попробовала отобраться на Олимпиаду в Пекин. Но рождение дочери пришлось на середину лета, и я просто не успела попасть в сборную.

– После чемпионата России продолжение следует?

– Пока не знаю, видимо, определюсь по поводу дальнейшей карьеры именно после соревнований в Тюмени, – сказала Юрлова-Перхт.

Юрлова возвращается в биатлон в 37 лет – после второго декрета. Зачем это чемпионке мира?

Открытый чемпионат России. Спринт. Лещенко уйдет в гонку 1-й, Нигматуллина – 5-й, Резцова – 6-й, Миронова – 8-й, Юрлова – 11-й, Казакевич – 15-й