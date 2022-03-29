Юрлова планирует пробежать всю программу чемпионата России по биатлону

Чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова планирует пробежать все гонки чемпионата России по биатлону в Тюмени.

Об этом сообщил глава федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.

«Катя обязательно выступит, причем она побежит всю программу. Когда мы с ней в последний раз говорили, у нее были такие планы», – сказал Васильев.

Юрлова не выступала с 2020 года – тогда она приостановила карьеру в связи с декретным отпуском. Чемпионат России будет ее первым стартом после перерыва.

Юрлова возвращается в биатлон в 37 лет – после второго декрета. Зачем это чемпионке мира?