СБР изменил процедуру выборов президента организации

На конференции Союза биатлонистов России (СБР), которая проходит сегодня в Тюмени, принято решение об изменении процедуры выборов президента организации.

Теперь для победы в выборах главы СБР требуется не две трети голосов, а квалифицированное большинство – 50% плюс два голоса. Изменения начнут действовать после внесения в устав.

Участвовать в конференции с правом голоса теперь могут только делегаты от аккредитованных региональных организаций. В СБР входят 52 региональных федерации по биатлону, из которых аккредитованные – 48.

Отчетно-выборная конференция СБР должна пройти в июне. Об участии в выборах президента ранее заявили действующий глава организации Виктор Майгуров и ее вице-президент Алексей Нуждов.