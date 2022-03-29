СБР изменил процедуру выборов президента организации

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На конференции Союза биатлонистов России (СБР), которая проходит сегодня в Тюмени, принято решение об изменении процедуры выборов президента организации.

Теперь для победы в выборах главы СБР требуется не две трети голосов, а квалифицированное большинство – 50% плюс два голоса. Изменения начнут действовать после внесения в устав. 

Участвовать в конференции с правом голоса теперь могут только делегаты от аккредитованных региональных организаций. В СБР входят 52 региональных федерации по биатлону, из которых аккредитованные – 48. 

Отчетно-выборная конференция СБР должна пройти в июне. Об участии в выборах президента ранее заявили действующий глава организации Виктор Майгуров и ее вице-президент Алексей Нуждов.

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