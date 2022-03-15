Кашкаров о выборах президента СБР: «На мой взгляд, у Нуждова шансов больше. Наверняка у него есть свежие мысли, как реформировать наш биатлон»

Олимпийский чемпион по биатлону поделился ожиданиями от предстоящих выборов президента биатлонистов России (СБР).

– На прошлой неделе началась предвыборная гонка за пост президента Союза биатлонистов России: о своем желании баллотироваться заявил нынешний президент и первый вице-президент СБР Алексей Нуждов.

– Я, честно говоря, удивился такому раннему началу предвыборных кампаний. Получается, из одной команды два человека пойдут на выборы. Полагаю, что стартовые условия равные, подковерных игр, насколько я знаю, не ведет ни один, ни другой. Посмотрим, с какими программами они подойдут к самим выборам.

На мой взгляд, шансов у Нуждова больше. До высшего уровня в спорте он не добрался, зато сумел зарекомендовать себя как сильный руководитель и организатор в других структурах.

При этом о биатлоне он знает не понаслышке: уже давно руководит Федерацией биатлона Московской области и входит в руководство СБР. За это время узнал, как все выглядит изнутри, наверняка у него есть свежие мысли, как реформировать наш биатлон.

– А какой руководитель нужен СБР, на ваш взгляд?

– Тут нужна жесткая рука. У Нуждова она как раз такая. Дело в том, что ни внутри Союза биатлонистов России, ни в сборной нет порядка. Решения принимаются коллегиально, и ответственности никто не несет.

Я бы взял пример с нашей лыжной федерации. Там за все отвечает Вяльбе, и понятно, с кого спрашивать. Хотелось бы, чтобы примерно такое же управление было и в СБР. Пока же в правлении СБР люди не могут договориться между собой.

– Вы несколько лет проработали главным тренером Федерации биатлона Московской области. Можете сравнить, что что изменилось с приходом Алексея Нуждова на пост президента?

– Начну с того, что я был одним из инициаторов его приглашения на этот пост. В регионах у нас есть два варианта развития: выращивать своих спортсменов или переманивать за деньги уже готовых.

Нуждов выбрал первый: начал с юношеского биатлона, пневматического. Это долгий вариант, но я уверен, более правильный. Уже сейчас спортсмены Подмосковья входят в юношеские и юниорские сборные. Думаю, скоро будут и в первой сборной. Работа дает результат, – сказал Кашкаров.