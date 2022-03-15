Кашкаров о выборах президента СБР: «На мой взгляд, у Нуждова шансов больше. Наверняка у него есть свежие мысли, как реформировать наш биатлон»

Теги Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Юрий Кашкаров Алексей Нуждов Биатлон

Олимпийский чемпион по биатлону Юрий Кашкаров поделился ожиданиями от предстоящих выборов президента Союза биатлонистов России (СБР).

– На прошлой неделе началась предвыборная гонка за пост президента Союза биатлонистов России: о своем желании баллотироваться заявил нынешний президент Виктор Майгуров и первый вице-президент СБР Алексей Нуждов.

– Я, честно говоря, удивился такому раннему началу предвыборных кампаний. Получается, из одной команды два человека пойдут на выборы. Полагаю, что стартовые условия равные, подковерных игр, насколько я знаю, не ведет ни один, ни другой. Посмотрим, с какими программами они подойдут к самим выборам.

На мой взгляд, шансов у Нуждова больше. До высшего уровня в спорте он не добрался, зато сумел зарекомендовать себя как сильный руководитель и организатор в других структурах.

При этом о биатлоне он знает не понаслышке: уже давно руководит Федерацией биатлона Московской области и входит в руководство СБР. За это время узнал, как все выглядит изнутри, наверняка у него есть свежие мысли, как реформировать наш биатлон.

– А какой руководитель нужен СБР, на ваш взгляд?

– Тут нужна жесткая рука. У Нуждова она как раз такая. Дело в том, что ни внутри Союза биатлонистов России, ни в сборной нет порядка. Решения принимаются коллегиально, и ответственности никто не несет.

Я бы взял пример с нашей лыжной федерации. Там за все отвечает Вяльбе, и понятно, с кого спрашивать. Хотелось бы, чтобы примерно такое же управление было и в СБР. Пока же в правлении СБР люди не могут договориться между собой.

– Вы несколько лет проработали главным тренером Федерации биатлона Московской области. Можете сравнить, что что изменилось с приходом Алексея Нуждова на пост президента?

– Начну с того, что я был одним из инициаторов его приглашения на этот пост. В регионах у нас есть два варианта развития: выращивать своих спортсменов или переманивать за деньги уже готовых.

Нуждов выбрал первый: начал с юношеского биатлона, пневматического. Это долгий вариант, но я уверен, более правильный. Уже сейчас спортсмены Подмосковья входят в юношеские и юниорские сборные. Думаю, скоро будут и в первой сборной. Работа дает результат, – сказал Кашкаров.

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