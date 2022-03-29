Василий Уткин: «Решение IBU – омерзительное. До первого биатлонного старта больше чем полгода. Так куда ж вы спешите, #####?»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство Союза биатлонистов России (СБР) в организации.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил: «В IBU любого повода ждали, чтобы начать отстранять проклятую команду, которая так мешала».

«Не вполне согласен с риторикой коллеги Губерниева, впрочем, он неизмеримо глубже в теме и имеет полное право в том числе и на более высокую ноту эмоций. Но решение это, безусловно, омерзительное. Потому что первое.

А почему оно первое? Да, в Москве снова выпал снег, но вообще-то 29 марта. До первого биатлонного старта больше чем полгода. Так куда ж вы спешите, #####? Кого вы опередить пытаетесь, чему тон задать?

«Меня так учили... Всех учили. Но зачем же ты оказался первым учеником, скотина этакая?» – написал Уткин в телеграм-канале.