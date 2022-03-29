Ярошенко о приостановке членства СБР в IBU: «Нет никакой биатлонной семьи – есть просто бизнес и ничего личного»

Двукратный чемпион мира высказался о решении Международного союза биатлонистов ( ) приостановить членство Союза биатлонистов России в организации.

«Для меня эта новость была не ожидаема. Потому что одно дело отстранять спортсменов от соревнований и совсем другое – просто выгнать из биатлонного сообщества одну из мощнейших организаций, одних из основоположников мирового биатлона.

При этом решение принимает какая-то группа людей, «руководителей биатлона». Если бы за прекращение членства проголосовали все члены организации, все федерации, это, наверное, было бы справедливо. А когда это решение принимает какая-то горстка людей, мне на самом деле очень досадно и обидно.

Особенно в проекции тех усилий, которые были, какие деньги выплачивались, чтобы восстановить это членство. Постоянно кормили нас какими-то завтраками. То есть заплатите миллион, потом еще... А деньги-то были в валюте, очень большие.

Их можно было бы перенаправить на закупку того же инвентаря для спортивных школ в рамках развития детского биатлона в России. Но нет, с нас спокойно денежки собирали. И помимо того, что отстранили наших спортсменов, еще и вышвыривают из, как они себя называют, биатлонной семьи. Но, в моем понимании, нет никакой биатлонной семьи. Есть просто бизнес и ничего личного.

Вообще, конечно, очень обидна ситуация. И страдают здесь не те спортсмены, которые чего-то добились на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а юниоры, которым как раз сейчас раскрываться и определяться, чем заниматься в жизни дальше.

То есть либо заниматься биатлоном (а это можно было как раз определить по соревнованиям на чемпионатах мира и Европы среди юниоров), либо чем-то другим. По международным соревнованиям среди юниоров сами спортсмены и их родители могли бы понимать, что к чему.

Эти выступления показывали бы, каковы дальнейшие перспективы. А в нынешней ситуации я не знаю, как и что будет происходить. В очень жестокий период попадают нынешние юниоры», – сказал Ярошенко.