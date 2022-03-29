Российские и белорусские биатлонисты не смогут подавать индивидуальные заявки для участия в соревнованиях IBU

Биатлонисты из России и Беларуси не смогут подавать индивидуальные заявки в Международный союз биатлонистов (IBU) для участия в соревнованиях после отстранения национальных федераций, сообщили в IBU.

«Спортсмены должны быть зарегистрированы для участия в соревнованиях через наших членов – национальные федерации.

Они не могут быть зарегистрированы как частные лица или частным образом, поэтому на данный момент такие индивидуальные заявки не предусмотрены», – сообщили в IBU.

Сегодня IBU приостановил членство Союза биатлонистов России ( ) и Белорусской федерации биатлона (БФБ). Ранее российские и белорусские биатлонисты были отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой IBU.