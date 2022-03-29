Николай Валуев: «Решение IBU нельзя назвать неожиданным – это продолжение антироссийской истерии в спорте. Бороться и подавать в CAS необходимо»

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев поделился мнением о решении Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство Союза биатлонистов России (СБР) в организации.

Ранее IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

«Решение IBU нельзя назвать неожиданным – это продолжение антироссийской истерии в спорте. Одно и то же противоречие здравому смыслу. Не думаю, что этого можно было избежать, мы же видим, что так происходит во все видах спорта.

Бороться и подавать в CAS необходимо во всех случаях. Да, их последние решения доказали, что и у них есть политическое начальство. Но апелляции нужны для юрархива. Молчание – знак согласия», — сказал Валуев.