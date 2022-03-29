Владимир Драчев: «Сборная России по биатлону не нужна, если не будет никаких международных стартов. Надо ее распустить и отдать в регионы»

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«Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался о решении Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство СБР в организации. 

«По факту сборная России по биатлону сейчас не нужна, если не будет никаких международных стартов. Надо ее распустить и отдать ее в регионы и лишь иногда собирать на сбор перед национальными соревнованиями.

Сейчас для нас самое главное – это внутрироссийские старты. Если мы их будем поднимать, то ситуация будет налаживаться.   Все огромные затраты, которые шли на сборную России, нужно вернуть в регионы. Они только скажут спасибо, что деньги наконец-то дойдут до них, а не будут распыляться внутри СБР.

По факту мы понимаем, что СБР должен аккумулировать работу федераций, а не зарплату получать», – сказал Драчев.

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