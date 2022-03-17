Владимир Драчев: «Смена гражданства российскими биатлонистами бессмысленна по многим причинам, и одна из них – патриотизм. В биатлоне крыс нет»

Бывший глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказался о решении Международного союза биатлонистов (IBU) начать процедуру отстранения СБР.

– Международный союз биатлонистов долго тянул с принятием данного решения. Но это было ожидаемо. В перспективе, возможно, нам и получится вернуться, но на это потребуется минимум 5 лет.

– Реально ли договориться, чтобы наши спортсмены выступали без флага и гимна?

– В биатлоне это сложно сделать по техническим причинам. Например, в легкой атлетике спортсмен надел шиповки и побежал, а в нашем виде спорта нужно провезти через границу оружие, лыжи, другую экипировку. В нынешних условиях это делать невозможно. Плюс у нас командный вид спорта. За тем же Логиновым или Латыповым стоит огромная команда из разных специалистов.

– Не начнется ли сейчас массовая смена гражданства российскими биатлонистами?

– Смена гражданства точно не начнется. Она бессмысленна по многим причинам. И одна из них – это патриотизм. Как говорится, крысы бегут с корабля первыми, а в биатлоне крыс нет, – сказал Драчев.

IBU начал процедуру отстранения СБР. Решение по участию российских биатлонистов в соревнованиях следующего сезона примут не раньше сентября