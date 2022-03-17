Владимир Драчев: «Мне кажется, российские биатлонисты не будут выступать в новом сезоне. IBU примет решение о нашем исключении»

Экс-глава Союза биатлонистов России ( ) считает, что Международный союз биатлонистов ( ) не допустит сборную России до следующего сезона.

«Трудно сейчас говорить о дальних планах. Мне же кажется, мы не будем выступать в новом сезоне. Думаю, что в четверг будет принято решение о нашем исключении, а дальше уже по цепочке пойдет. Это тот момент, которого в большей степени ждет общая масса в Международном союзе биатлонистов. То есть хотят отстранить Россию от всего. Добить нас, так сказать.

Но мы и не такое выдерживали. Я думаю, мы переживем. Что делать? Они однозначно примут решение. Если будет такое голосование, то шансов у нас там, понятное дело, нет. Там все наши «друзья». Если вопрос поднимется, то однозначно голосование будет за наше отчисление. А дальше уже сами думайте.

Если нет никуда никаких выездов, мы будем сборную команду страны содержать? Какой здесь смысл? Лучше и проще поддерживать региональные федерации, чтобы там биатлон как-то ожил. Не могут же у нас в этом отношении быть развиты только Тюмень и Ханты-Мансийск. У нас два региона тянут все время одеяло на себя. Дайте возможность и остальным тоже поработать. Пусть все эти деньги поработают в регионах.

Дальше, да, я понимаю, надо будет постепенно собрать сборную. Если же мы, например, говорим о каких-то осенних стартах, то пусть там будут Россия, Белоруссия, Казахстан. Может, еще кто-то к нам приедет. Будем у себя в Тюмени проводить эти старты. Создадим, например, Кубок Востока. Но все равно нужно, чтобы региональные федерации привозили на соревнования своих спортсменов.

В этой ситуации как таковая сборная нужна только, чтобы вывозить спортсменов куда-то. А вывозить-то куда? Некуда пока вывозить. Пока в этом отношении перспективы, на мой взгляд, не будет. Поэтому только внутренняя работа федераций.

СБР в этом плане, конечно, должен быть сосредоточен на внутреннюю работу в стране: развитие детско-юношеского спорта, спартакиады какие-то надо придумывать, свою Универсиаду провести. Ведь это же раньше было. Раньше мы по ведомствам выступали», – сказал Драчев.