Дмитрий Васильев: «Максим Цветков будет и на чемпионате России, и на встрече с президентом»

Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев заявил, что Максим Цветков не будет пропускать чемпионат России из-за встречи олимпийцев с президентом России.
Соревнования пройдут с 30 марта по 3 апреля в Тюмени. Встреча Владимира Путина с призерами Олимпиады-2022 в Пекине запланирована на 6 апреля.
– Пропустит ли Цветков чемпионат России в Тюмени из-за встречи с президентом России?
– Нет, ни в коем случае. Он будет участвовать в полной программе. Он пропустил Кубок России, но в чемпионате страны он обязательно будет участвовать. Максим будет и на чемпионате России, и на встрече с президентом.
– Это значит, что в Кремле отменили карантин?
– Я не знаю всех деталей. Та встреча, которая запланирована, обязательно состоится, – сказал Васильев.
Встреча российских олимпийцев с Владимиром Путиным пройдет 6 апреля (Zasport)