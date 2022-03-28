Дмитрий Васильев: «Максим Цветков будет и на чемпионате России, и на встрече с президентом»

Теги сборная России чемпионат России Владимир Путин Дмитрий Васильев Максим Цветков Биатлон

Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев заявил, что Максим Цветков не будет пропускать чемпионат России из-за встречи олимпийцев с президентом России. 

Соревнования пройдут с 30 марта по 3 апреля в Тюмени. Встреча Владимира Путина с призерами Олимпиады-2022 в Пекине запланирована на 6 апреля. 

– Пропустит ли Цветков чемпионат России в Тюмени из-за встречи с президентом России?

– Нет, ни в коем случае. Он будет участвовать в полной программе. Он пропустил Кубок России, но в чемпионате страны он обязательно будет участвовать. Максим будет и на чемпионате России, и на встрече с президентом.

– Это значит, что в Кремле отменили карантин?

– Я не знаю всех деталей. Та встреча, которая запланирована, обязательно состоится, – сказал Васильев.

Встреча российских олимпийцев с Владимиром Путиным пройдет 6 апреля (Zasport)

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