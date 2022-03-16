Дмитрий Васильев: «Российским соревнованиям нужен призовой фонд, чтобы спортсмены понимали, за что они бегают»

Двукратный олимпийский чемпион высказался об организации российских соревнований в условиях недопуска биатлонистов РФ к международным стартам.

– Насколько возможно в нынешних условиях проведение конкурентных альтернативных соревнований?

– Они не будут альтернативными и пройдут в рамках этапов Кубка России, которые проходили до всех этих событий. Другой вопрос, что данные соревнования нужно будет выводить на качественно новый уровень. Спортсмены не могут просто так сидеть без дела и тренироваться в ожидании, когда их допустят до соревнований.

Во времена Советского Союза наши спортсмены не так много ездили за границу, а большинство стартов проводили на территории СССР. Они были настолько массовыми, конкурентными и серьезными, что человек, ставший чемпионом СССР, гарантированно претендовал на звание чемпиона мира. Конкуренция была такая, что сложно было достичь высокого результата на всесоюзном уровне.

Надо уровень нашего биатлона повышать и сейчас. Стремиться к тому, чтобы иностранцы на каком-то этапе, если ситуация зайдет очень далеко, стали выступать и на наших соревнованиях.

– Каким образом этого можно добиться?

– В первую очередь нужен какой-то призовой фонд, чтобы спортсмены понимали, за что они бегают. Просто звание чемпиона России или победителя Кубка России тут недостаточно. Думаю, государство должно принять в этом самое активное участие, тем более что спорт высших достижений сейчас деградировал.

Болельщики заслуживают видеть хорошую картинку и соревнования, а для этого надо приложить определенные усилия, – сказал Васильев.