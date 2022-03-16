Башкиров о чемпионате России: «Цветков не смог по состоянию здоровья принять участие. Логинов в неплохом состоянии, но со стрельбой не получилось. Приняли решение пропустить мегамасс-старт»

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров сообщил, что Максим Цветков и Александр Логинов пропустят мегамасс-старт на открытом чемпионате России в Уфе.

«Максим здесь, к сожалению, не смог по состоянию здоровья принять участие в гонках. В Тюмени планируем выступать и сейчас будем целенаправленно к этому готовиться.

Саня в неплохом состоянии, но, опять же, со стрельбой не получилось справиться в гонках. Предварительно мы с ним обговаривали, но решение принималось, конечно же, командой Тюменской области – приняли решение пока пропустить эту гонку.

Как обстоят дела с инвентарем? Моя группа такая же, как у Юрия Михайловича (Каминского), мы одна команда, и пул лыж, который был на Кубках мира, остался пока в Москве. Согласен, что у белорусов здесь лыжи хорошо работают, надо отдать должное сервис-бригаде белорусской команды, которая приехала сюда в полном составе.

Ну, и надо признать, что уровень и материальное обеспечение региональных команд не соответствует, конечно, уровню международного сервиса. Но в любом случае ребята работают, и неплохо лыжи работали, допустим, у (команд) Московской области, в Ханты-Мансийске. Пытаемся конкурировать», – сказал Башкиров в эфире «Матч ТВ».

Результаты чемпионата России по биатлону 2022

Результаты Кубка России по биатлону 2021/2022