Эльвира Оберг о том, что уступила Перссон 0,1 секунды: «Немного грустно, но я не имею права разочаровываться. Это индивидуальный вид спорта»

Шведская биатлонистка Эльвира Оберг прокомментировала свой результат в заключительном масс-старте сезона, где она стала пятой.

Для победы в зачете масс-стартов Оберг было достаточно занять в гонке четвертое место. Однако на финише ее на 0,1 секунды обогнала другая шведка – Линн Перccон.

«Я могла бы выступить сегодня более успешно, но я немного теряюсь в такие важные моменты.

Конечно, я немного расстроена. Но я быстро отпущу эти эмоции и буду довольна, что провела две хорошие гонки в этот уик-энд. Это невероятный сезон, но в следующем я хочу стать номером один.

Я очень довольна этим годом. Он оправдал все ожидания. Я не могла мечтать о большем. Моя первая победа на Кубке мира и, конечно же, серебряная олимпийская медаль – это важные вехи в моей карьере.

Я доказала себе и другим, что я одна из лучших в мире. Я действительно чувствую, что у меня впереди большое будущее, вижу много направлений, в которых еще могу развиваться, и с нетерпением жду того, что должно произойти», – сказала Оберг.

«Что я чувствовала, когда Линн опередила меня? В тот момент я не была слишком рада. Может быть, это была небольшая ошибка.

Но в то же время я понимаю, что не имею права разочаровываться. Это индивидуальный вид спорта, так что я не могу ждать, что другая спортсменка не отдаст все свои силы на финише.

Сегодня я тоже могла бы добиться большего успеха. Конечно, это немного грустно. Но я действительно считаю, что не могу быть разочарованной в этой ситуации», – цитирует Оберг Aftonbladet.