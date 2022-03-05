Кубок мира. Зачет спринтов. Фийон-Майе вышел в лидеры, Самуэльссон – 2-й, Логинов – 5-й

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Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе лидирует в зачете спринтов на Кубке мира по биатлону сезона-2021/22, россиянин Александр Логинов идет пятым. 

Кубок мира по биатлону

Зачет спринтов

Мужчины

После 7 гонок из 9

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 288

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 269

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 263

4. Йоханнес Кюн (Германия) – 200

5. Александр Логинов (Россия) – 200

6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 195

7. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 170

8. Филип Андерсен (Норвегия) – 169

9. Йоханнес Бо (Норвегия) – 165

10. Тарьей Бо (Норвегия) – 165...

12. Эдуард Латыпов (Россия) – 158...

29. Даниил Серохвостов (Россия) – 93...

35. Карим Халили (Россия) – 60...

39. Александр Поварницын (Россия) – 51...

52. Антон Бабиков (Россия) – 38...

66. Максим Цветков (Россия) – 20...

68. Василий Томшин (Россия) – 18

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