Кубок мира. Зачет спринтов. Фийон-Майе вышел в лидеры, Самуэльссон – 2-й, Логинов – 5-й

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе лидирует в зачете спринтов на Кубке мира по биатлону сезона-2021/22, россиянин Александр Логинов идет пятым.
Кубок мира по биатлону
Зачет спринтов
Мужчины
После 7 гонок из 9
1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 288
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 269
3. Эмильен Жаклен (Франция) – 263
4. Йоханнес Кюн (Германия) – 200
5. Александр Логинов (Россия) – 200
6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 195
7. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 170
8. Филип Андерсен (Норвегия) – 169
9. Йоханнес Бо (Норвегия) – 165
10. Тарьей Бо (Норвегия) – 165...
12. Эдуард Латыпов (Россия) – 158...
29. Даниил Серохвостов (Россия) – 93...
35. Карим Халили (Россия) – 60...
39. Александр Поварницын (Россия) – 51...
52. Антон Бабиков (Россия) – 38...
66. Максим Цветков (Россия) – 20...
68. Василий Томшин (Россия) – 18