Замминистра спорта РФ Байсултанов: «Спорт без россиян и белорусов – это подбитая птица. Но эта ситуация дает нам возможность для перезагрузки»

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов высказался об отстранении россиян и белорусов от международных турниров.

В Ханты-Мансийске с 17 по 20 марта проходят зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

«Я впервые в Ханты-Мансийске. Пусть мы собрались здесь не из-за самого лучшего случая, нашу команду нагло убрали из Пекина. Я очень рад, что игры проходят здесь, потому что в Югре умеют проводить соревнования.

Наша сборная – лучшая на планете, я так считаю. Уверен, что мы сможем здесь провести турнир международного класса. Мы всем покажем это.

Все те ценности, которые были в Олимпийской хартии, из-за некоторых товарищей Томаса Баха и его западных коллег, которые решили нашу и белорусскую команд отстранить, были испорчены. Они просто боятся конкуренции.

Спорт без россиян и белорусов – это подбитая птица. Но эта ситуация дает нам возможность для перезагрузки. Нужно развивать наш спорт со странами ШОС, БРИКС. Думаю, страны Европы к нам присоединятся, когда мы покажем свой уровень», – сказал Байсултанов.

Крах отношений Баха и России: сначала хоккей с Путиным и чай с Исинбаевой – а потом отстранение наших