Эдуард Латыпов: «Неприятно, когда кто-то много матерится. Пытаюсь закрываться от этого, иногда просто ухожу и стараюсь не общаться»

Трехкратный призер Олимпийских игр рассказал, что работает над собой, чтобы полностью отказаться от мата.

– Российские тренеры любят вставить крепкое словцо. Как ты к этому относишься?

– Каждый сам для себя выбирает. Если человек эмоционально высказался, его можно понять. Наверное, бывают ситуации, когда спортсмена нужно привести в чувство, но ничего подходящего нет, чтобы донести быстро и чтобы человек сразу понял. Однако существуют разные грани.

Есть люди, которые с этим живут. И мне неприятно, когда кто-то много матерится, через каждое слово. Пытаюсь от этого закрываться. У меня даже есть момент, что я этого не слышу. Пытаюсь просто абстрагироваться. Иногда просто ухожу и стараюсь не общаться. Но таких людей встречаю редко.

– Знаю, что многим биатлонистам нравится шоу «Что было дальше?». Там много мата. Ты такие шоу смотришь?

– Нет. Если честно, то видел какие-то отрывки. Но ни один выпуск не посмотрел полностью. Зачастую только из-за мата и неприличных шуток и не смотрю такие шоу.

Например, в школе смотрел «Камеди клаб», сейчас – нет. Естественно, любая шутка смешнее с матом. Убери его, и будет уже не так весело. Но попробуй придумать веселую шутку без мата. Это же намного сложнее, правильно?

– Что изменилось после того, как ты отказался от мата?

– Мне стало комфортнее и приятнее жить. Я знаю, что так ты будешь только здоровее физически и духовно. Да, на физическое состояние тоже влияет. Есть известная история про два стакана воды. Один стакан материли, а другому говорили добрые слова в течение двух недель.

Вода, которой говорили плохо, помутнела и стала грязной. Хотя изначально была в обоих стаканах одинаковая и находилась в одном и том же месте в одно и то же время. Это же о чем-то говорит.

– Ты постепенно уходил от мата. Сколько времени это заняло?

– Эта борьба продолжается. Не так легко от этого избавиться навсегда. Каждый справляется по-разному: у кого-то дольше, у кого-то быстрее. В любом случае расслабляться нельзя. Не все ситуации можно проработать.

Всегда есть искушение. Но с каждым новым случаем ты получаешь опыт и уже в похожей ситуации реагируешь по-другому, с лучшей стороны. Ты начинаешь открывать в себе что-то новое, – сказал Латыпов.