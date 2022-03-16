Эдуард Латыпов: «Я подарил лыжи детям в своем селе, а они вчера приехали сюда и сказали: «Может, тебе их отдать?» Я их откатал, в эту погоду они подошли»

Российский биатлонист прокомментировал выступление в мегамасс-старте на открытом чемпионате России.

Победу одержал белорусский биатлонист , Латыпов финишировал вторым, – третьим.

«Даниил – сильный спортсмен, мы понимали, что будем разбираться на финишной прямой. Он до последнего меня напрягал. Но я отдал все силы, чтобы выиграть сегодня.

Лыжи есть. Я подарил их детям в своем селе, а они вчера приехали сюда и сказали: «Может, тебе их отдать?» Я их откатал, в эту погоду они подошли.

Сегодня самый сложный день для меня. Гонка началась хорошо, но потом силы покидали. В голове было, что надо отдать сегодня все силы, чтобы порадовать болельщиков.

Личные гонки в Тюмени точно побегу и большую эстафету. Пока в планах три гонки», – сказал Латыпов в эфире .

«Я здесь как бомж». Куда и почему пропали лыжи наших биатлонистов?