Даниил Серохвостов: «Почему проиграл Латыпову на финише? Я же не должен его дома обгонять. Если б не сдался, то выиграл бы»

Российский биатлонист рассказал о прозвище товарища по команде Даниила Серохвостова.

«Почему Серохвостов монгол? Он когда-то сказал, что живет в Барнауле. Его спросили: «Это рядом с Монголией?» – «Да». Ну вот оттуда и пошло.

Мне кажется, он на это прозвище чаще откликается, чем на Даниила», – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Серохвостов также ответил на вопрос о прозвище, а также объяснил, почему уступил Латыпову на финише мегамасс-старта на чемпионате России.

«Тяжеловато это, конечно. Когда гимн играет – шапку не снимаю. Вот Латыпов больше всех меня травит, буллит.

Почему проиграл Латыпову на финише? Я же не должен его дома обгонять. Сдался, блин. Если б не сдался, то выиграл бы», – сказал Серохвостов.