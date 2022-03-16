Даниил Серохвостов: «Почему проиграл Латыпову на финише? Я же не должен его дома обгонять. Если б не сдался, то выиграл бы»

Теги сборная России чемпионат России Эдуард Латыпов Матч ТВ Даниил Серохвостов Биатлон

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о прозвище товарища по команде Даниила Серохвостова. 

«Почему Серохвостов монгол? Он когда-то сказал, что живет в Барнауле. Его спросили: «Это рядом с Монголией?» – «Да». Ну вот оттуда и пошло.

Мне кажется, он на это прозвище чаще откликается, чем на Даниила», – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ». 

Серохвостов также ответил на вопрос о прозвище, а также объяснил, почему уступил Латыпову на финише мегамасс-старта на чемпионате России. 

«Тяжеловато это, конечно. Когда гимн играет – шапку не снимаю. Вот Латыпов больше всех меня травит, буллит.

Почему проиграл Латыпову на финише? Я же не должен его дома обгонять. Сдался, блин. Если б не сдался, то выиграл бы», – сказал Серохвостов. 

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