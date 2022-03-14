Антон Смольский: «После Олимпиады в Пекине у нас был сбор, мы тренировались, не теряли форму. Думаю, в этом наше преимущество»

Белорусский биатлонист прокомментировал свою победу в гонке преследования на открытом чемпионате России в Уфе.

«Состояние в спринте было намного лучше. Сегодня не скажу, что была какая-то прыть, старался работать на рубеже, были ошибки, но доволен, что получается реализовать себя. Промах на первом рубеже? Хоть это и не старт мирового уровня, но волнение присутствовало.

Рад за парней, что Дима (Лазовский) остался на втором месте, а Никита (Лобастов) подтянулся. Это круто. После Олимпиады в Пекине у нас был сбор, мы тренировались, не теряли форму, и думаю, что в этом наше преимущество», – сказал Смольский.