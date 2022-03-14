Кентен Фийон-Майе: «Раньше у меня была определенная стабильность, но я находился в тени Фуркада или своей собственной»

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе высказался о своих успехах в текущем сезоне.

В 2022 году спортсмен завоевал Большой хрустальный глобус и пять олимпийских медалей, в том числе две золотых

«Все произошло не в одночасье. До ухода Мартена Фуркада у меня уже был определенный статус, но с прошлого сезона он стал значительнее. Мы рассчитывали на все возможные средства, чтобы достичь этого.

На старте сезона я был старым-добрым Кентеном, который в свои 29 лет пытался регулярно подниматься на подиум и всего несколько раз побеждать. Перелом в психологии случился во время Олимпийских игр.

Сейчас я хочу побеждать и только побеждать. Вы могли заметить это, когда я занял второе место (в масс-старте на Кубке мира в Отепя – Sports.ru), даже если я быстро скрыл свое разочарование.

Раньше у меня была определенная стабильность, но я находился в тени Мартена Фуркада или своей собственной тени – иногда наказывал сам себя.

Стабильности на уровне четвертых мест было недостаточно. Быть конкурентоспособным на высочайшем уровне – вот об этом, и не обязательно о популярности, я мечтал с детства. Мне это удалось», – рассказал биатлонист.

Новый хозяин биатлона – француз, в которого не верил Фуркад. Он поставил на телефон звук мишени и тренировался с элитными жандармами