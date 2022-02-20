«На фоне хрустальных глобусов и олимпийских медалей Мартена я выглядел жалко со своим 10-м местом». Фийон-Майе о сравнениях с Фуркадом

Французский биатлонист рассказал, что не любит сравнения со своим соотечественником, пятикратным олимпийским чемпионом Мартеном Фуркадом.

На Играх-2022 в Пекине Фийон-Майе завоевал два золота и три серебра.

«Когда я начал выступать и первый раз попал в топ-10, для меня это было нечто исключительное. Но на фоне хрустальных глобусов и олимпийских медалей Мартена я выглядел жалко со своим 10-м местом. С этим было достаточно трудно жить.

Сейчас я живу своими выступлениями и своими мечтами. Я не хочу идти по стопам Мартена. У него своя карьера, я испытываю к нему огромное уважение. Я иду по своему пути, он – по своему, я занимаюсь спортом для себя.

Эти сравнения одного спортсмена с другим... Все развиваются по-своему и созревают со своей скоростью. Возможно, я созрею позже Мартена Фуркада, который добился выдающихся результатов гораздо раньше меня.

С 10 лет целью моей жизни было достичь того, что я имею на сегодняшний день. Это моя мечта, а не номер два», – сказал биатлонист.