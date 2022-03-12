Никита Лобастов: «Мотивации после Олимпиады хватает, состояние оптимальное. Мыслей досрочно закончить сезон не было»

Теги Кубок России сборная Беларуси Никита Лобастов Биатлон

Белорусский биатлонист Никита Лобастов заявил, что ему хватает мотивации для выступления на российских соревнованиях.

Сегодня спортсмен занял 6-е место в спринте на Кубке СБР в Уфе.

– Хватит ли мотивации после Олимпиады?

– Да, ее хватает. Я и другие спортсмены настраивались на весь сезон, мотивации хватает. Состояние оптимальное. Мыслей досрочно закончить сезон не было. Мы хорошо подвелись, хочется выступать.

– Как давно не выступали на российских соревнованиях?

– Здесь я последний раз бегал по юношам, когда летом бегали кроссом.

– Было ли столько людей на трибунах?

– Столько людей не было. Такой массовости я еще не видел.

– Слышал, что у вас есть проблемы с карточками, это так?

– Да, белорусские карточки не принимаются, пока так пользуемся наличкой. Но это не большая проблема, – сказал Лобастов.

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