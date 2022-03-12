Никита Лобастов: «Мотивации после Олимпиады хватает, состояние оптимальное. Мыслей досрочно закончить сезон не было»

Белорусский биатлонист Никита Лобастов заявил, что ему хватает мотивации для выступления на российских соревнованиях.
Сегодня спортсмен занял 6-е место в спринте на Кубке СБР в Уфе.
– Хватит ли мотивации после Олимпиады?
– Да, ее хватает. Я и другие спортсмены настраивались на весь сезон, мотивации хватает. Состояние оптимальное. Мыслей досрочно закончить сезон не было. Мы хорошо подвелись, хочется выступать.
– Как давно не выступали на российских соревнованиях?
– Здесь я последний раз бегал по юношам, когда летом бегали кроссом.
– Было ли столько людей на трибунах?
– Столько людей не было. Такой массовости я еще не видел.
– Слышал, что у вас есть проблемы с карточками, это так?
– Да, белорусские карточки не принимаются, пока так пользуемся наличкой. Но это не большая проблема, – сказал Лобастов.
Возвращение биатлонистов после Олимпиады (уже в новую реальность): Губерниев заводил в минус 16, а Логинов не знал, где его лыжи