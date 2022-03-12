Юрий Каминский: «Лучшие лыжи наших сборников почему-то остались в Москве, на складе СБР. Многие в Уфе жаловались на то, что лыжи не едут»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону рассказал о проблемах с подготовкой лыж у российских биатлонистов на этапе Кубка России в Уфе.

– Основной негативный момент в первой гонке, который бы я отметил в результатах спортсменов – это лыжи, на которых они выступали, и подготовка лыж к гонке.

– У них нет боевых лыж? Кстати, лыжи спортсменов сборной команды уже вернулись с Олимпиады или они улетели в Европу на мира и до вас еще не доехали?

– Нет, лучшие лыжи наших олимпийцев, да и ряда сборников, которые должны были ехать на Кубок мира, почему-то остались в Москве, на складе СБР. Ребята приехали сюда с теми лыжами, которые у них были дома.

А это, как правило, третьи-четвертые, а то и пятые пары по уровню. Да и структуры на этих лыжах, возможно, не те, которые нужны для уфимского снега.

Ничего не могу сказать насчет смазки, потому что лыжи спортсменам готовили в регионах, а там у всех разные возможности (не каждый регион имеет достойные смазочные материалы). И, скорее всего, того объема, который есть у сборной команды, у регионов нет. Многие биатлонисты жаловались на то, что лыжи не едут. Отсюда и результаты в стрельбе.

Латыпов мне сказал, что на рубежах и после финиша чувствовал, что ноги каменные, мышцы не рабочие, потому что пришлось тяжело на трассе из-за плохой работы лыж. Упираешься, стараешься, а лыжи не едут. На Олимпиаде и Кубке мира таких проблем он не замечал.

– Соответственно и на рубеж приходишь уже в другом состоянии, когда так пахать приходится на трассе.

– Конечно, особенно это сказывается во время стрельбы стоя – там необходимо удержание, а это же, прежде всего, ноги.

– Судя по выступлению белорусских мужчин, у них таких проблем не было?

– У них вся команда сразу после Олимпиады уехала на сбор в Рамзау. Домой вернулись только после того, как стало известно, что их не допускают к Кубку мира, где-то в конце февраля.

Также проблем с лыжами и смазкой у них тоже не было – и лыжи были боевые, и сервисмены сборной с ними хорошо поработали, – сказал Каминский.