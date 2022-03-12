Андрей Падин: «Ждем, когда все успокоится и мы вернемся на международную арену в качестве лидеров. Свои спортивные достижения мы не потеряем, а только приумножим»

Тренер мужской сборной Беларуси по биатлону Андрей Падин оценил итоги спринта на этапе Кубка России в Уфе.

Сегодня белорусские спортсмены Антон Смольский и Дмитрий Лазовский заняли в гонке первое и второе места соответственно.

– Впечатления самые позитивные и самые хорошие. Ребята показали высокий результат. Соревнования проводятся на самом серьезном уровне. Собралась вся элита российской биатлонной сборной и сборной Беларуси, поэтому результаты получились достаточно приличные. Когда два человека на пьедестале и занимают две верхние строчки, это дорогого стоит.

– Что помогло им сегодня выступить так хорошо?

– Вопрос неоднозначный. Иногда бывает, что что-то мешает, а помогают только упорный труд и терпение. Думаю, что ребята после Олимпийских игр не стали делать расслабленных мероприятий, а продолжали тренировочную программу, поэтому у них все получилось. Нельзя спортсмену терять свой уровень. Он должен постоянно находиться в состоянии спортивной формы.

– Насколько это сложно в данной ситуации?

– Я благодарен ребятам за то, что после всех событий, которые происходят в мировой политике, они продолжают свою спортивную деятельность, стремятся сохранить свой потенциал, и мы ждем, когда все успокоится, вернется на круги своя, и мы вернемся на международную арену в качестве не отстающих, а лидеров. Свои спортивные достижения мы не потеряем, а только приумножим.

– Что не получилось сегодня у россиян?

– Я бы не сказал, что у них совсем не получилось. Они боролись до конца и тоже выкладывались в этой гонке, просто сегодня белорусские биатлонисты готовы чуть лучше, но завтра все может быть наоборот, – сказал Падин.

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