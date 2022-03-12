Бабиков о санкциях: «Я думаю о том, что будут затронуты люди, нуждающиеся в медицинской поддержке. Остальное решаемо, и может даже послужить толчком к развитию внутри страны»

Чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков высказался о санкциях против России.

– Санкции: закрываются фастфуды, соцсети, проблемы с оплатой картой за границей. Вы испытываете дискомфорт?

– Мы вот сейчас в Уфе. У меня бабушка живет в деревне в 70 км отсюда. У нее пенсия 10 тысяч рублей. А таблеток надо было покупать на 15 тысяч. Это было. Сейчас и за 15 тысяч, наверное, не купить.

Так вот я в первую очередь думаю о том, что будут затронуты люди, нуждающиеся в медицинской поддержке. Не купить телевизор или новый телефон – это такие мелочи. У меня жена смеется – я хожу несколько лет с телефоном, у которого разбит экран.

Но с этим спокойно можно жить. А вот с недоступностью таблеток, которые жизненно необходимы, гораздо сложнее. Все остальное решаемо, и может даже послужить толчком к развитию внутри страны», – отметил Бабиков.