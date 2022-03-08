Анна Сола не выступит на Кубке и чемпионате России

Белорусская биатлонистка Анна Сола не примет участие в гонках Кубка и чемпионата России.

Об этом сообщает журналист Руслан Васильев.

сообщила мне, что для нее текущий биатлонный сезон закончен, и она не будет гоняться в марте», – написал Васильев.

Ранее российских и белорусских биатлонистов отстранили от международных стартов. После этого было принято решение, что сборная Беларуси выступит на соревнованиях в России.

Финала Кубка России по биатлону пройдет с 12 по 16 марта в Уфе, чемпионат России – с 30 марта по 3 апреля в Тюмени.