Карим Халили: «Как только наш международный сезон закончился, Сорин сказал: «Почему бы тебе не съездить на Деминский марафон?» Доволен, что получилось принять участие»

Российский биатлонист Карим Халили высказался об отстранении сборной России от международных соревнований.

Сегодня Халили занял четвертое место в Деминском лыжном марафоне.

«На этом карьера же не заканчивается. Нет, никто из иностранцев ничего не писал. Да чего мне от них ждать? Ничего не жду. Даже не хочу комментировать ситуацию.

Дальше – Кубок России, чемпионат России, Югорский марафон. Можно принимать участие во всех соревнованиях, никаких проблем нет. Ждем, пока все наладится. Надо готовиться дальше.

Как только наш международный сезон закончился, первым делом мне мой тренер Егор Сорин сказал: «А почему бы тебе не съездить на Деминский марафон?». Я просто не знал, что он будет в эти сроки.

Как только узнал про эту возможность, то сразу принял решение соревноваться. Люблю марафоны, но больше получалось бегать в них уже в конце сезона. Я доволен, что получилось принять участие.

Я и в Югорском марафоне побегу. Есть возможность получать удовольствие от сезона, принимать участие там, где хочешь», – сказал Халили.