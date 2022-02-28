Дмитрий Ярошенко: «Наши атлеты ничего не нарушали, а их лишают статуса российского спортсмена. Это унижение»

Двукратный чемпион мира по биатлону прокомментировал отказ биатлонистов России (СБР) от выступлений на оставшихся этапах Кубка мира.

Ранее IBU объявил, что российские и белорусские спортсмены будут выступать на этапах Кубка мира и Кубка IBU в нейтральном статусе. На соревнованиях под эгидой IBU не будут звучать гимны обеих стран, также спортсмены не смогут получать очки в зачеты Кубка наций и эстафет.

– Насколько это справедливо?

– Не думаю, что данное решение приводит к популяризации биатлона. Скорее, это очередное проявление санкций. Сначала нас благополучно лишают членства в IBU. Пытаемся восстановить – они придумывают какие-то отговорки. Потом говорят: «Хотите выступать – будьте бесправными холопами без роду и племени».

Не могу понять одной простой вещи. Наши атлеты ничего не нарушали, а их лишают статуса российского спортсмена. Понятно, что гражданства не могут лишить, и лишают статуса. Это цирк. Полностью тогда исключайте из своей «биатлонной семьи». Это реально унижение нашей федерации и спортсменов.

– Реакцию СБР считаете правильной?

– Когда призывали на Олимпиаду в Корею не ехать, неправильно было бы бойкотировать Игры. Тем более, там представляли хотя бы Олимпийский комитет России.

Я не сторонник бойкотов соревнований, но в конкретном случае согласен с руководством СБР. В качестве кого туда ехать? Это как подачка от IBU. Да, спортсмены потеряют очки, за них очень обидно. А квота и так потерялась бы.

– Стоит ли ожидать теперь оттока российских биатлонистов?

– Для спортсмена лишение международных стартов, к которым стремится любой, – трагедия. Что сейчас молодежи делать? Стоит ли заниматься вообще спортом? Думаю, отток спортсменов будет.

Вот только куда? В Европу ни один спортсмен не сможет попасть. За Беларусь сейчас выступать тоже не имеет смысла. Предполагаю, что кто-то уйдет в Молдову. Но у ребят и девчонок, которые выступали на международной арене, будет двухлетний карантин.

Может быть, садиться все-таки за стол переговоров и принимать решения, которые не будут затрагивать спортсменов, предпринимать шаги к диалогу? Если та сторона закроется от переговоров, пострадают спортсмены. Время у них ограничено десятью годами выступления в лучшем случае. У кого-то это всего несколько лет на международной арене.

– Может ли Россия договориться о том, чтобы наши спортсмены могли начать выступать за другую страну без двухлетнего карантина?

– Это будет зависеть от СБР. Но не знаю, как бы я поступил в этой ситуации, разрешил бы выступать или нет. Наверное, все-таки придерживался бы карантина. Так просто отпускать спортсмена, в которого вкладывались российские деньги, будет слишком расточительно, – сказал Ярошенко.