Глава WADA: «Я решительно осуждаю российское вторжение на Украину. В этом вопросе все спортивное сообщество должно быть едино»

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька высказался о текущей ситуации на Украине.

«Хоть я и считаю, что спорт должен быть отделен от политики, но без мира просто нет спорта.

Я решительно осуждаю насилие и российское вторжение на Украину! В этом вопросе все спортивное сообщество должно быть едино», – написал Банька в твиттере.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.